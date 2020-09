HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 4-9-20

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA. DE 4 de setembre 2020.

ELS HOTELERS DE TARRAGONA DIUEN QUE AQUEST ANY HA ESTAT EL PITJOR DE LA HISTORIA DEL TURISME DE LA COSTA DAURADA

XAVIER GUARDIÀ.PORTAVEU FEDERACIÓ EMPRESARIAL D'HOSTALERIA I TURISME DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA .

LES LLARS D'INFANTS PRIVADES DEMANEN AJUT ECONÒMIC RÀPID PER PODER CONTINUAR TREBALLANT.

UN 7O PER CENT DE LES LLARS PRIVADES NOMÈS PODEN AGUANTAR UN MÀXIM 3 MESOS .

CONXITA PERICÓ. PRESIDENTA DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE LLARS D'INFANTS.

LA SAGRADA FAMILIA REGALA 27.000 ENTRADES

PER VISITAR LA SAGRADA FAMILIA AL MES D'OCTUBRE

JULIÀ BRETOS. ESCRIPTOR. INFORMÀTIC

ESCRIPTOR I DIVULGADOR DE L'OBRA DE GAUDÍ

El col.lectiu de viatgers d’alta velocitat de línea d’ave Barcelona-Girona-Figueres estan desesperats. Valoren que Renfe ha tret molts trens i això els crea greus problemes de movilitat ja que hi han diferents trams horaris en els que no circulen trens. ( De 15.30 a 19.30 no hi ha servei)

Patrícia .Usuaria Afectada .

UN POLICIA LOCAL DE CAMBRILS NEDA DURANT 13 HORES PER ECAPTAR FONS PELS NENS AMB CÀNCER DE SANT JOAN DE DEU .JOAN CARLES ADELL.POLICIA LOCAL. 654 264 021