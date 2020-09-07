HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 4-9-20

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA. DE 4 de setembre 2020.
DIVENDRES
12.20 PRESENTACIÓ
ELS HOTELERS DE TARRAGONA DIUEN QUE AQUEST ANY HA ESTAT EL PITJOR DE LA HISTORIA DEL TURISME DE LA COSTA DAURADA
XAVIER GUARDIÀ.PORTAVEU FEDERACIÓ EMPRESARIAL D'HOSTALERIA I TURISME DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA .
LES LLARS D'INFANTS PRIVADES DEMANEN AJUT ECONÒMIC RÀPID PER PODER CONTINUAR TREBALLANT.
UN 7O PER CENT DE LES LLARS PRIVADES NOMÈS PODEN AGUANTAR UN MÀXIM 3 MESOS .
CONXITA PERICÓ. PRESIDENTA DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE LLARS D'INFANTS.
LA SAGRADA FAMILIA REGALA 27.000 ENTRADES
PER VISITAR LA SAGRADA FAMILIA AL MES D'OCTUBRE
JULIÀ BRETOS. ESCRIPTOR. INFORMÀTIC
ESCRIPTOR I DIVULGADOR DE L'OBRA DE GAUDÍ
El col.lectiu de viatgers d’alta velocitat de línea d’ave Barcelona-Girona-Figueres estan desesperats. Valoren que Renfe ha tret molts trens i això els crea greus problemes de movilitat ja que hi han diferents trams horaris en els que no circulen trens. ( De 15.30 a 19.30 no hi ha servei)
Patrícia .Usuaria Afectada .
UN POLICIA LOCAL DE CAMBRILS NEDA DURANT 13 HORES PER ECAPTAR FONS PELS NENS AMB CÀNCER DE SANT JOAN DE DEU .JOAN CARLES ADELL.POLICIA LOCAL. 654 264 021