HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 30-10-20

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

DIVENDRES 30-10-20

ÚLTIMA HORA COVID-19.ELS INVESTIGADORS DE LA UPC SUGGEREIXEN 15 DIES TANCATS I MANTENIR LES ESCOLES OBERTES.

DANIEL LÓPEZ CODINA,INVESTIGADOR GRUP DE RECERCA BIOCOM DE LA UPC.

ACNÉ I IRRITACIÓ: COM COMBATRE ALGUNS EFECTES SECUNDARIS DE PORTAR MASCARETES. QUÈ ES POT FER ? ANDREA COMBALIA, DERMATÒLOGA DE L'HOSPITAL CLÍNIC.

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA

ELS GIMNASOS I CENTRES ESPORTIUS REIVINDIQUEN LA SEGURETAT DELS SEUS ESPAIS.

AMB LES NOVES RESTRICCIONS ARREU DE ESPANYA NO ES PODRÀ SORTIR DE LA NOSTRA COMUNITAT. SI HAS PATIT CANCELACIONS PER LA PANDÈMIA DE LA COVID T'EXPLIQUEM QUINS SON ELS TEUS DRETS.. FACUA.

REPOBLEM . EL COMPTE DE TWITER QUE ESTÀ AJUDANT A REPOBLAR MÉS DE 300 MICROPOBLES A CATALUNYA. BUSQUEN NOUS VEINS.TREBALL I VIVENDA PER REPOBLAR.

DAVID LIENES,CHEF. CASTANYES I BONIATOS.Aquest i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra.