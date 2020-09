HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 3-9-20

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA.

3 de setembre de 2020.

Dijous

EM PODEN MULTAR SI NO PORTO AL MEU FILL A L'ESCOLA PER POR AL CORONAVIRUS?

MARTA MARTÍNEZ. PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ DE MEDIACIÓ DEL CONSELL DE L'ADVOCACIA CATALANA I DEGANA DE TORTOSA.

EL COL.LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA HA PROPOSAT UN CANVI LEGISLATIU PER COMBATRE LES OCUPACIONS IL.LEGALS.

JULIO NAVEIRA. VOCAL DE LA COMISSIÓ DE NORMATIVA del Col.legi de l'Advocacia de Barc

LES ENTITATS SOCIALS ALERTEN QUE CADA COP HI HAURAN MÉS PERSONES MALVIVIN AL CARRER .

SUSANA ROIG . DIRECTORA INTERVENCIÓ SOCIAL CREU ROJA CATALUNYA .

AUGMENTEN UN 33 PER CENT ELS OFEGAMENTS DE MENORS EN ESPAIS AQUÀTICS?

Francisco CANO . Director de Prevención y Seguridad de la Federación Española de Socorrismo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aquest i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra. A les xarxes socials estem a Twitter, Instagram i Facebook.