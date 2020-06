HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 3-6-20

AVUI ,3 DE JUNY DE 2020,DIMECRES , A HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA :

DUPTES MÉS FREQÜENTS SOBRE L'ÚS DE LES MASCARETES .

ARA QUE , ALGÚN ESPECIALISTA EN PANDEMIES JA DIU PUBLICAMENT QUE NO HA DE SER OBLIGATORI L'ÚS DE MASCARETES A L'AIRE LLIURE .DR. RAFAEL PADRÓS RESPONSABLE SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE L' Hospital Sant Pau

------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSUM PORTA ALS JUTJATS 17 AEROLÍNIES PER NO INFORMAR DE REEMBORSAMENTS A CLIENTS DE VOLS QUE NO VAN FER A CAUSA DE LA COVID-19 .LA PREGUNTA ÉS:

FINS QUAN TENIM TEMPS PER RECLAMAR ELS DINERS D'AQUEST VOLS QUE NO VAM FER?

ELISABET ABAD. DIRECTORA DE LA AGENCIA CATALANA DEL CONSUM DE LA GENERALITAT

AVUI, DIMECRES, 3 DE JUNY DE 2020, A MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA:

LES MISIONS DELS DETECTIUS PRIVATS DURANT LA PANDÉMIA NO HAN PARAT, FINS I TOT S'HAN OFERT COM A RASTREJADORS DELS CONTAGIATS PER LA COVID-19 .

ENS HO EXPLIQUEN DES DEL COL.LEGI DE DETECTIUS DE CATALUNYA.

------------------------------------------------------------------------------------------------

COM SERÀ LA REVETLLA DE SANT JOAN D'AQUEST ANY? HI HAURA FOGUERES? QUINS PETARDS PODREM LLENÇAR? POTSER SERÀ LA REVETLLA MÉS CASSOLANA DELS DARRERS ANYS?

DES DE EL SECTOR DE LA PIROTECNIA ENS DONARAN LA SEVA VERSIÓ

------------------------------------------------------------------------------------------------

ES DISPARA UN 40% LA DEMANDA D' AUTOCARAVANES PER PASSAR UNES VACANCES MES SEGURES AQUEST ESTIU DE CORONAVIRUS.

