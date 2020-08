HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 28-8-20

AVUI A HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA :

ELS METGES DE FAMILIA ALERTEN PER L'EVOLUCIÓ DE LA PANDÈMIA I LES FALSES INFORMACIONS SOBRE L'ACTIVITAT DE LA SANITAT PRIMARIA.

DR. JOSÉ MARIA MOLERO. PORTAVOZ ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE LA SEMFYC

Día Mundial del Videojuego o Día del Gamer – 29 de agosto

Aumenta en un 45% el tiempo que pasan los menores españoles en apps de videojuegos este verano

EDUARDO CRUZ. CEO Y COFUNDADOR DE QUSTODIO

OCU ALERTA SOBRE LA LLETRA PETITA DE LES TARIFES IL.LIMITADES DE TELÈFON MÒBIL

ENRIQUE GARCIA .PORTAVOZ OCU

El Festival Píndoles, cita referent del teatre breu, incorpora la música a la seva programació

El Festival Píndoles, que va haver d'ajornar la seva habitual celebració al juny, tindrà lloc els dies 4, 5 i 6 de setembre al Castell de Montjuïc.