HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 28-5-20

AVUI, DIJOUS 28 DE MAIG DE 2020, A HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

ELS RASTREJADORS ,LA FIGURA IMPRESCINDIBLE PER LOCALITZAR I SEGUIR ELS CONTAGIS DE LA COVID.

QUI SON Y QUINA PREPARACÒ TENEN ?

LI PREGUNTAREM AL PROFESSOR I CIENTÌFICO JUAN JOSÉ BADIOLA

LA FEDERACIÓ D' ASSOCIACIONS DE FARMACIES DE CATALUNYA RECORDA QUE EL 80% DE FARMÀCIES CATALANES ORIENTA SOBRE COVID "MALGRAT EL QUASI CO.LAPSE QUE HAN PATIT”.

AVUI A MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA :

LA SINDICA DE BARCELONA.MARIA ASUMPCIÒ VILÀ. ENS FARÀ UN RESUM DE LES QUEIXES QUE ESTÀ REBENT DURANT EL CONFINAMENT I PARLARÀ DE LES PERSONES SENSE LLAR QUE CADA DIA ABUNDEN MES A BARCELONA.

LA PLATAFORMA PER A LA PROMOCIÓ DEL TRNASPORT PUBLIC QUE FORMA PART DE LA CAMPANYA “CONFINEM ELS COTXES,RECUPEREM LA CIUTAT”. ENS DONARÀ DETALLS DE LA METEIXA.

DES DE PROTECCIÓ CIVIL ES RECORDEN QUE LES POBLACIONS EN FASE DOS JA NO TENEN FRANGES HORARIES PER NENS I ADULS PER SORTIR AL CARRER I ENS REFRESCARÀ LES MESURES DE PROTECCIÓ SANITARIA QUE HEM DE SEGUIR CUMPLINT PERQUE LA PANDEMIA CONTINUA.

AVUI ÉS EL DIA INTERNACIONAL DE L' HAMBURGUESA, ON ES VA INVENTA L, HAMBURGUESA A HAMBURGO O ALS ESTATS UNITS?

