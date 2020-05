HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 27-5-20

AVUI, 27 DE MAIG DE 2020 , A HERRERA A COPE CATALUNYA US PARLAREM . DES D'ARA I FINS LES DUES DLE MIGDIA DE :

RECOMANEN NO FUMAR EN TERRASSES PEL RISC DE CONTAGI EN EXPLUSAR GOTES RESPIRATÒRIES Y TAMPOC NO ENCENDRA UNA CIGARRETA DESPRÈS DE POSAR GEL HIDROALCOHOLIC A LES MANS, ES UN PRODUCTE INFLAMABLE.

GRAMÍNIES I HERBÀCIES CAUSEN AL.LERGIA AQUESTA SETMANA. SÓN DIES COMPLICATS PER ELS AL.LERGICS .LES PLUJES ABUNDANTS DE LES DARRERES SETMANES HAN AFOVORIT EL CREIXEMENT I LA FLORACIÓ POTENT.

DRA TERESA DORDAL (PRESIDENTA DE LA SOCIETAT CATALANA D ALERGIA E INMUNOLOGÀ CLÍNICA).

A PARTIR DE LES 13.00 HORES, A MIGDIA COPE CAT. I AND.:

DAVANT DE LA CRISIS SANITARIA QUE ESTEM PATIN I AMB EL MÓN DEL TREBALL ATURAT , QUINES PROFESIONS TENEN MÉS DEMANDA A CATALUNYA .

LA RESPOSTA ESTÀ EN UN ESTUDI DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA I INFOJOBS.

DESPRÈS DE 2 MESOS SENSE PRENDRE EL SOL ,MOLTA PRECAUCIÒ.AQUEST ESTIU ÉS MOLT PERILLOS PER LA NOSTRA PELL PERQUE NO ESTA PREAPRADA DESPRÈS DEL CONFINAMENT.

LES ESTÀTUES HUMANES DE LA RAMBLA DEMANEN TORNAR A LA FEINA. DILLUNS VAN INTENTAR TREBALLAR I LA GUARDIA URBANA HO VA IMPEDIR . PARLAREM AMB EL DON QUIJOTE DE LES RAMBLES.

