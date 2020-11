HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 27-11-20

HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA DIVENDRES 27-11-20

12.30h ÚLTIMA HORA COVID-19.DOCTORA Sònia Miravet, vicesecretària del COLEGI DE METGES DE CATALUNYA, CoMB i metgessa de família a l’EAP Martorell Rural,.

12.45H LES AIGÜES RESIDUALS MOSTREN UNA SITUACIÓ GREU DEL CORONAVIRUS AMB TENDÈNCIA A ESTABILITZAR-SE. Lluis Coromines, investigador de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua i un dels coordinador del projecte de recerca ‘Xarxa de Vigilància del SARS-CoV-2 en aigües residuals’

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA 27-11-20

13.10H EL 34% DELS CATALANS TENEN PROBLEMES DE SON.DORMIEN PITJOR DESDE LA COVID -19

l Dr. Guillén Coordinador de la Cátedra del Sueño Universidad de Granada

13.30H ELS TREBALLADORS DE LA VALL HEBRON DEUNCIEN QUE LA ZONA VERA ELS HA TRET 2000 PLACES D'APARCAMENT. ABANS EREN PLACES GRATUÏTES.MARTA RUBIES DEL SINDICAT SATSE I TREBALLADORA VALL HEBRON.

