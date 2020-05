HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 26-5-20

AVUI A HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA :

AMB DR. JAUME SELLARES.VICEPRESIDENT DEL COL.LEGI DE METGES DE BARCELONA REPASAREM L'ULTIMA HORA DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19

DESPRÈS SABREM COM POT AFECTAR EL CONFINAMENT I LA DESESCALADA AL MALALTS D'ALZHEIMER?

PARLAREM AMB LA FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE FAMILIRS DE MALALIARS D'ALZHEIMER DE CATALUNYA

PER DESPRÈS DE LA UNA, AL MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA :

UNS PRESENTAREM UN PLA DE REALITAT VIRTUAL GRATUIT EN CATALÀ PER COMBATRE L'ESTRÈS DEL CONFINAMENT. ELS SEUS CREADORS SON UN GRUP DE RECERCA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.

EL GOVERN HA REBUT MÈS DE 3000 QUEIXES D AFECTATS PER ERTOS QUE NO COBRAN L'ATUR.

DES DEL CO.LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA ENS DONARAN LES CLAUS D'AQUESTS IMPAGAMENTS.

COM HEM DE GESTIONAR LES TROBADES AMB AMICS I FAMILIARS DURANT LES FASES DE DESENSACALADA.

LA PSICOLOGA BERTA MASSAGUER TÉ LES RESPOSTES.

EL GREMI D EMPRESARIS DE CINEMES DE CATALUNYA JA TÉ UNA "POSSIBLE DATA" DE REOBERTURA DE LES SALES. PODRÍA SER EL 26 DE JUNY.