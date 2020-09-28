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Herrera a Cope Catalunya i Andorra

    25-9-20

    HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 25-9-20

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    HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 25-9-20BARCELONA

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    25 SEPTEMBRE DE 2020 .

    12.30H Més del 10% de les persones amb infecció greu per SARS-CoV-2 té anticossos que boicotegen el seu propi sistema immunitari SEGONS UN ESTUDI INTERNACIONAL DE L'HOSPITAL DE TERRASSA.

    Dr. David Dalmau, investigador de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa i de la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa .

    12.45H LES AUTOESCOLES SATURADES DE ALUMNES QUE NO PODEN PUJAR A FER L'EXAMEN DESDE LA PANDÀMIA COVID.DEMANEN SOL.LUCIONS.

    RÁUL VILADRICH. PTE. FED AUTOE. CATALUNYA .

    MIGDIA COPE CATALUNYA;

    13.10H AUGMENT DE ROBATORIS POST PANDÈMIA . COM FUNCIONAN ELS GRUPS DE LLADRES ITINERANTS QUE LA PANDÈMIA HA FET TORNAR CAP A CASA.

    JONATHAN HERRERA CAP DEL'ÀREA CENTRAL D'INVESTIGACIÓ-PATRIMONI DE MOSSOS D'ESQUADRA.

    13.30H ELS QUE PORTEN ULLERES S'INFECTEN MENYS DE COVID 19, SEGONS UN ESTUDI PUBLICAT A LA PRESTIGIOSA REVISTA CIENTÍFICA JAMA OOHTALMOLOGY.

    PARLEM AMB UN OFTALMÒLEG

    13.45H L'AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA PAGARÀ MIL EUROS AL MES A UN BANC PER TENIR UN CAIXER AUTOMÀTIC.ALGUNS POBLES DE LA GARROTXA.

    ES VAN QUEDAR SENSE CAIXER AUTOMÀTIC A PRINCIPIS D'ANY. PARLEM AMB L 'ALCALDE JORDI CARGOL

    13.50 RECEPTA DEL CAP SE SETMANA AMB EL CUINER DAVID LIENAS

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