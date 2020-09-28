HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 25-9-20

25 SEPTEMBRE DE 2020 .
12.30H Més del 10% de les persones amb infecció greu per SARS-CoV-2 té anticossos que boicotegen el seu propi sistema immunitari SEGONS UN ESTUDI INTERNACIONAL DE L'HOSPITAL DE TERRASSA.
Dr. David Dalmau, investigador de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa i de la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa .
12.45H LES AUTOESCOLES SATURADES DE ALUMNES QUE NO PODEN PUJAR A FER L'EXAMEN DESDE LA PANDÀMIA COVID.DEMANEN SOL.LUCIONS.
RÁUL VILADRICH. PTE. FED AUTOE. CATALUNYA .
MIGDIA COPE CATALUNYA;
13.10H AUGMENT DE ROBATORIS POST PANDÈMIA . COM FUNCIONAN ELS GRUPS DE LLADRES ITINERANTS QUE LA PANDÈMIA HA FET TORNAR CAP A CASA.
JONATHAN HERRERA CAP DEL'ÀREA CENTRAL D'INVESTIGACIÓ-PATRIMONI DE MOSSOS D'ESQUADRA.
13.30H ELS QUE PORTEN ULLERES S'INFECTEN MENYS DE COVID 19, SEGONS UN ESTUDI PUBLICAT A LA PRESTIGIOSA REVISTA CIENTÍFICA JAMA OOHTALMOLOGY.
PARLEM AMB UN OFTALMÒLEG
13.45H L'AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA PAGARÀ MIL EUROS AL MES A UN BANC PER TENIR UN CAIXER AUTOMÀTIC.ALGUNS POBLES DE LA GARROTXA.
ES VAN QUEDAR SENSE CAIXER AUTOMÀTIC A PRINCIPIS D'ANY. PARLEM AMB L 'ALCALDE JORDI CARGOL
13.50 RECEPTA DEL CAP SE SETMANA AMB EL CUINER DAVID LIENAS