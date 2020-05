HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 25-5-20

AVUI , DILLUNS 25 DE MAIG DE 20S0, A HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA:

SALVADOR MACIP INVESTIGADOR.

Doctor en Genètica Molecular i Fisiologia Humana. Actualment és metge investigador de la Universitat de Leicester (Anglaterra) i de la UOC.

BARCELONA I LA SEVA ÀREA METROPOLITANA PASSA AVUI A LA FASE 1 ALBERT BATLLE. Tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.

EL CAMP DE TARRAGONA PASSA AVUI A LA FASE 2

MANEL CASTAÑO .REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Ja es poden visitar als avis de les residencies.

Només un familiar i un màxim de 30 minuts per visita.

PLATAFORMA 15+1

.María José Carcelén

La Generalitat ha fet reformes en l'Impost de successions i l'IRPF .Com ens afecta?

Antonio Duran .Doctor en Dret i soci Director del despatx Duran Sindreu advocats

El retorn de les llars d'infants,amb 5 alumnes per aula,molt difícil per les privades.

.Mireia Català Portaveu de l Associaciò catalana de llars d' infants

MÁXIMO HUERTA . Periodista, escritor.

LIBRO : “Con el amor bastaba”

