HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA , 24-6-20:

BON DIA A TOTHOM. SANT JOAN 2020 , LA FESTA DELS SOLSTICI D'ESTIU . UNA FESTIVITAT QUE SEMPRE TE COM A PREVIA LA REVETLLA. ANIT, SEGONS LES CRÓNIQUES CATALUYA VA VIURE UNA FESTA DE PETARDS, COQUES I CAVA BEN TRANQUILA.

AVUI A HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA EM PREPARAT AQUESTES HISTORIES:

LA PATRONAL DE L'HOSTELERIA DEMANA QUE S'ACABI EL TELETREBALL PER FALTA DE CLIENTS A BARS I RESTAURANTS

EMILIO GALLEGO. SECRETARI GENERAL DE HOSTELERIA DE ESPAÑA

COM HA AFECTAT LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 AL COMERÇ A CATALUNYA?

ALEX GOÑI . PRESIDENT DE PIMEC COMERÇ

Aquest i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra.