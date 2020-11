HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 24-11-20

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

DIMARTS 24-11-20

ÚLTIMA HORA DE LA COVID. DOCTORA MAGDA CAMPINS, EPIDEMIÒLOGA I CAP D'EPIDEMIOLOGIA DE LA VALL D'HEBRON.

QUIN ES EL PERFIL DELS PACIENTS DIAGNOSTICATS PER COVID 19? .LLUIS CUIXART, CO AUTOR DE L'ESTUDI DE LA SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA (CAMFIC)

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA 24-11-20

ELS AUTÒNOMS S'HAURAN DE REGISTRAR PREVIAMENT PER ACCEDIR A LES AJUDES DEL GOVERN. SOCIETAT CTALANA D'AUTÒNOMS DE CATALUNYA.

DENUNCIES PER COLLIR PINYES. PER QUÈ ES IL.LEGAL? QUE PASSA SI ENS AGAFEN ?.MULTES .I ARA QUE S'APROPA EL NADAL ,QUE PASSA SI RECOLLIM MOLSA ? IGNASI DE DALMASES,CAP DE L 'ÀREA REGIONAL DE GIRONA D'AGENTS RURALS

CAMPANYA ALS EMBORNALS PER EVITAR QUE RESIDUS ARRIBIN AL MAR. L 'AJUNTAMENT DE BARCELONA INSTAL.LA UN CENTENAR DE PLAQUES ALS EMBORNALS, PORTA D'ENTRADA DE MOLTS RESIDUS QUE ACABEN AL MAR. .ELOY BADIA ,REGIDORD'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA DE L' AJUNTAMENT DE BCN