HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 23-6-20

AVUI , 22 DE JUNY DE 2020, A HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA:

L'HOSPITAL DE MATARÓ ESTUDIARÀ PER QUÈ MOLTS PACIENTS AMB CORONAVIRUS TENEN DIFICULTAT PER EMPASSAR. 3 DE CADA 4 PERSONES HOSPITALITZADES TENEN RISC DE PROBLEMES NUTRICIONALS .

DOCTOR PERE CLAVÉ DIRECTOR DE L INVESTIGACIÓ DEL HOSPITAL DE MATARÓ.

EL GEL HIDROALCOHOLIC TE UN GRAN PORCENTATGE DE ALCOHOL I PODEM PATIR CREMADES A LES MANS. CONSELLS PER UN BON US. PROHIBIT PORTAR-LO A LA PLATJA.

DR. MANUEL CARRASCOSA. DERMATÒLEG I MEMBRE DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEROLOGÍA.

AVUI A MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA :

PROTECCIO CIVIL DEMANA "UN SANT JOAN FAMILIAR" PERQUÈ LES AGLOMERACIONS SÓN UNA KLNEA VERMELLA.QUÈ ES POT FER I QUÈ NO AQUESTA REVETLLA?

NOUS MODELS PEDAGOGICS I TECNOLÒGICS PER APLICAR EL CURS ESCOLAR QUE VE.

HÉCTOR RUIZ . DIRECTOR DE LA ISTF ( INTERNACIONAL SCIENE TEACHING FOUNDATION) ENS EXPLICA COM FUNCIONA SISTEMA SCIENCE BITS.

SIS TRUCS PER ALLUNYAR ELS MOSQUITS SENSE FER ÚS DE CAP REPEL.LEN QUÍMIC O INSECTICIDA.

ESPECIALIST EN HISTÒRIA NATURAL ANTIGA DELS INSECTES. XAVIER SISTACH.AUTOR DEL LLIBRE “HISTORIA DE LAS MOSCAS Y DE LOS MOSQUITOS Y SU INFLUENCIA EN EL DEVENIR DE LA HUMANIDAD”.

