HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 23-11-20

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

DILLUNS 23 NOVEMBRE DE 2020

12.30H ÚLTIMA HORA COVID.COVID Y VACUNA Codirectora E INVESTIGADORA del Laboratorio de Coronavirus, Isabel Sola.

(CNB-CSIC)

12.45H SI ET TRUQUEN DES D'UN D'AQUEST TELÈFONS ,AGAFA'L ; ES UN RASTREJADOR DE CONTACTES DE COVID-19 ENS .HO EXPLIQUEN DESDE EL DEPARTAMENT DE SANITAT. QUINS NÚMEROS SÓN? QUE ENS DEMANEN?

MIGDIA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 23-11-20

13.10H MASKACNÉ; COM PREVENIR I TRACTAR L'ERUPCIÓ QUE PROVOQUEN LES MASCARETES A LA CARA. ANDREA COMBALIA ,DERMATÒLOGA DE LA SOCIETAT CATALANA DE DERMATOLOGIA.

13.30H XNET DENUNCIA RODALIES PER NO MANTENIR LA DISTANCIA DE SEGURETAT ENTRE PASSATGERS.PORTAVEU SIMONA LEVI





13.45H ENCARE TENS PESETES AL TEU CALAIX? CAMBIALA JA PER QUE EL PLAÇ S'ACABA.JESÚS VICO .PRESIDENT DE LA ASCOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NUMISMÁTICOS PROFESIONALES (AENP)

13.50H MÉS VIOLÈCIA MASCLISTA DURANT EL TOC DE QUEDA. LA PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE ASSEGURA ,QUE LA LLAR ES UN ENTORN MENYS SEGUR. PARLEM AMB LA PRESIDENTA DE L'ASSOCIACIÓ MARIAN GONZÁLEZ

Aquest i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra.