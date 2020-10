HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 23-10-20

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

DIVENDRES 23-10-20

ÚLTIMA HORA COVID.LA POBLACIÓ ES RETICENT A VACUNAR-SE .JEFFREY LAZARUS, COORDINADOR DE L'ESTUDI COVID-SCORE I INVESTIGADOR DE L'INSTITUT DE SALUT GLOBAL DE BARCELONA,CENTRE IMPULSAT PER LA FUNDACIÓ "LA CAIXA"

UNA GUIA DEL CSIC MOSTRA COM S'HA DE VENTILAR LES AULES PER A REDUIR EL RISC DE CONTAGI PER COVID-19.

María Cruz Minguillón, investigadora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC).

L'OFERTA DE PISOS DE LLOGUER ES DISPARA PER ELS PISOS QUE DEIXEN DE SER TURISTICS. EDUARD VILAPLANA.

LA NOVA SENTENCIA DEL SUPREM ES UNA MALA NOTICIA PER ELS CONSUMIDORS AFECTATS PER EL IRPH I NO SEGUEIX LA LÍNEA DEL TSJUE .PARLEM AMB UN PORTAVEU DE L'OCU.

ACORD PER DESCONVOCAR LA VAGA DELS MIR: AUGMENT DEL SOU DEL 7,9% I LIMITACIÓ DE GUÀRDIES.METGES DE CATALUNYA CONSIDERAN HISTÒRIC L'ACORD.ÀLEX MAYER .PORTAVEU DEL COMITÈ DE VAGA DELS MIR A CATALUNYA.

DAVID LIENAS. CHEF.CASTANYES I BONIATOS.