HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 21-8-20

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA. DE 21 D'AGOST 2020.

DIVENDRES

ELS ESCOLARS HAURAN DE PORTAR MASCARETA DURANT TOTES LES HORES DE CLASSE ELS ALUMNES?

ALBA BRUGUÉS I BRUGUÉS

Presidenta de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC)

CATALUNYA DEIXA DE LIDERAR L'ARRIVADA DE TURISTES EN AVIÓ DURANT EL MES DE JULIOL

MARTÍ SERRATÉ . DIRECTOR DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA D'AGENCIES DE VIATGES

EL 70 PER CENT DELS TREBALLADORS JA APOSTAVA PEL TELETREBALL ABANS DEL CONFINAMENT .

ALEX DE LAS HERAS. RESPONSABLE DE MARCA Y COMUNICACIÓN DE WELCOME TO THE JUNGLE.

COM HA AFECTAT LA COVID-19 A LES DONACIONS

DE SANG A CATALUNYA?

DR. ENRIC CONTRERAS. DIRECTOR DEL BANC DE SANG I TEIXITS DE CATALUNYA. 687 890 643

LITERATURA INFANTIL I JUVENIL PER LA TORNADA AL COLE.

MARTA MUNTADES . RESPONSABLE COMUNICACIÓ DEL GRUP EDITORIAL EDEBÉ

DAVID LIENAS, és xef, professor i assessor gastronòmic . Director de la pàgina web ENJOY COOKING BARCELONA

Tema: Com podem fer a casa un hummus o guacamole ?

Aquest i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra.