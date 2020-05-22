HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 21-5-20

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21-5-20
HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 21-5-20BARCELONA
Tiempo de lectura: 1'
Actualizado 08:42
AVUI, DIJOUS 21 DE MAIG DE 2020, A HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA :
CANÇÓ LOS SECRETOS "A TU LADO " .UNA CANÇÓ MÍTICA DELS 80 CONVERTIDA EN HIMNE DURANT EL CONFINAMENT. LOS SECRETOS CADASCUN DES DE LA SEVA CASA HAN VOLGUT ENVIAR UN MISSATGE DE SUPORT NO SOLS AlS SEUS SEGUIDORS ,SINÓ A TOTES AQUELLES PERSONES QUE HO ESTAN DONANT TOT AQUESTS DIES ,PERSONAL SANITARI I COSSOS DE L'ESTAT A AQUELLS QUE CONVIUEN ÚNICAMENT AMB LA SOLITUD.
12.30 H ULTIMA HORA DEL CORONAVIRUS."EL RISC DE CONTAGI Al CARRER ÉS DE MENYS DE L'1%" "ÉS IMPROBABLE UN REBROT TAN GREU COM EL D LLAURA"..DR.BENITO ALMIRANTE CAP DEL SERVEI DE MALALTIES INFECCIOSES DE L.HOSPITAL VALL D HEBRON.
12.45H DES DE AVUI ÉS OBLIGARI LUS DE MASCARETES .SUBDIRECTORA DE PROTECIÒ CIVIL. INMA SOLÉ.
AVUI, DIJOUS 21 DE MAIG DE 2020, A MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA :
13.10H ELS PEDAGOGS CREUEN QUE NO VAL LA PENA REOBRIR ELS ESCOLES PER A NOMÉS TRES O QUATRE SETMANES .JOAN GAMERO VOCAL DE PEDAGOGIA I ESCOLA DEL COL.LEGI DE PEDAGOGS.
13.20 H PROHIBIT VENDRE TABAC MENTOLAT A partir de AQUEST DIMECRES .ELS MULTIS ARRIBESSIN ALS 10 MIL EUROS.
13.30 AQUESTES SÓN ELS CONDICIONS QUE HAURAN DE COMPLIR ELS PISCINES PER REOBRIR EN COMUNITATS DE VEINS .ELS ADMINISTRADORS DE FINQUES DENUNCIÏN QUE MOLTESS COMUNITATS DE VEÏNS TENEN COMPLCAT ADAPTAR-S'A LA NORMATIVA.ENRIC VENDFELL VICEPRESIDENT DEL COL.LEGI D ADMINISTRADORS DE FINQUES.
13.45H RELLEU Als ONGS.LA PANDÈMIA REJUVENEIX LA SOLIDARITAT AMB MILERS DE VOLUNTARIS. FEDERACIÒ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL, JORDI BALOT
13.50 EL CANT CORAL UNA ACTIVITAT DE RISC SENGONS ELS METGES. LA FEDERACIÒ CATALANA D ENTITATS CORALS ESTÀ ENLLESTINT UN PROTOCOL SANITARI PER QUÈLES CORALS PUGUIN TORNAR A ASSAJAR DESPRÉS DE L ESTIU.DANIEL MESTRES CAP EQUIP TÈCNIC DIRECTIU DE LA FEDERACIÒ.
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