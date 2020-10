HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 21-10-20

HERRERA A COPE CATALUNYAI ANDORRA

DIMECRES 21 D OCTUBRE DE 2020

TORNAR-SE A CONTAGIAR DE CORONAVIRUS.ÉS POSSIBLE PERO NO ÉS FRECUENT.HI HAN 6 CASOS DE REINFECCIÓ DE COVID PUBLICATS AL MON I D'ALTRES EN ESTUDI.JOSÉ MUÑOZ,CAP DE SALUT INTERNACIONAL HOSPITAL CLÍNIC I INVESTIGADOR DE ISGLOBAL.

BARCELONA MANTÉ LA REBAIXA DE LA TAXA DE TERRASSES L'ANY 2021.

PER QUÈ PAGUEN IVA DE LUXE PERRUQUERIES I CENTRES DE BELLEZA SI SON UN SERVEI ESSENCIAL? FEDCA .FEDERACIÓ CATALANA DE PERRUQUERIA I BELLESSA .CARME MOLAS ,PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓ.

LA FUGA D'INFERMERES A L'ESTRANGER EXPLICA UN DÈFICIT ESTRUCTURAL AGREUJAT PER LA COVID. PAOLA GALVANY PRESIDENTA DEL COL.LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS (COIB), Paola Galbany.

ES POSSA EN MARXA L'APLICACIÓ PER DEMANAR LES AJUDES DEL PLAN RENOVE.Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto.

MARTA GONZÁLEZ .EL LENGUAJE DEL CUERPO Y LA MASCARILLA.

