Avui, entre d'altres, hem tractat els següents temes:

La organización feminista 'Lliures i Combatives' ha lanzado la campaña 'No esteu soles' para apoyar a todas las mujeres y jóvenes que tienen miedo y no saben como decir basta a cargar con el peso de un abuso sexual. El principal objetivo es "que sepan que no están solas de verdad y ser la voz de todas estas mujeres silenciadas". Así lo ha confirmado Teresa Prados, madre de una niña violada, Portavoz del Comité Madres cpmtra la violencia sexual en Badalona y la organización 'Lliures i Combatives', en Herrera en COPE Cataluña.

Teresa Prados afirma que lo que falla son "las instituciones que se suponen que nos tienen que cuidar y no lo hacen" y anima a que se siga invirtiendo en educación y en herramientas sociales para terminar con el "salvajismo".





Es preveuen bones xifres turístiques de cara aquesta setmana santa, a més a més a dins del sector hi ha molt d'optimisme. Parlem amb el president de l'ACPT, Roberto Torregrossa.



- Es preveu una bona setmana santa?



Si, s'espera que aquesta setmana santa sigui bona i de moment ho està sent arreu de Catalunya, potser la zona més fluixeta és l'interior, però la veritat és que no ens podem queixar, podríem dir que estem tornant els valors d'abans de la pandèmia.



- La gent tenia moltes ganes de sortir, potser fins i tot es podrien superar les xifres de la prepandèmia?



Sí que és veritat que després de la pandèmia hi ha amb moltes ganes, de fet s'ha notat durant aquest hivern a les pistes d'esquí i durant aquesta setmana santa també hi haurà un "boom" de gent que té moltes ganes de sortir tot i la inflació.