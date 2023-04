Avui, entre d'altres, hem tractat els següents temes:

Les noves generacions prefereixen el sector de la informàtica o intel·ligència artificial, però les professions de tota la vida continuaran sent necessàries tot i que es troben sense un relleu generacional. Parlem amb el pescador i patró major de Cambrils, Xiscu Gil



- Com està el relleu generacional?



Ningú vol que el seu fill vagi a un ofici on sigui el dolent de la pel·lícula I on necessiti moltíssims permisos per poder fer la seva feina.



- A què et refereixes amb el dolent de la pel·lícula?



Perquè tot el que passa al mar sempre és culpa dels pescadors. Són dels únics que tenen dates informàtiques, per exemple, si hi ha poc peix és culpa nostra, si hi ha molt de plàstic també i l'únic que volem és guanyar-nos la vida, per aquest motiu som els que estem més interessats en què la mar estigui en bones condicions. Estem perseguits constantment.





Durante la época primaveral, la polinización de diferentes tipos de gramíneas y otro tipo de plantas, además de un mayor número de pulgas, puede provocar que las mascotas alérgicas a estos alérgenos presenten síntomas como picor y enrojecimiento de la piel (que si perdura o cronifica puede derivar en hiperpigmentación, es decir, la piel se vuelve negruzca, o que la piel se engrose, lo que le da un aspecto irregular y rugoso). En algunas ocasiones pueden aparecer conjuntivitis, estornudos o incluso asma.

En Herrera en COPE Catalunya hemos hablado de las alergias en nuestras mascotas con el veterinario y miembro del consejo de colegios de veterinarios de Catalunya, Ricard Adán.