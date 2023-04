Avui hem tractat els següents temes:

Entre la Sagrada Familia, el Camp Nou, la casa Batlló o el parque Güell, las guías turísticas coreanas marcan también como lugar de obligada visita la Churrería San Román en la Ciutat Vella de Barcelona.

Pues el principio es un claro ejemplo de la tremenda influencia que tienen los "influencers" en sus seguidores especialmente en los paises asiáticos.

La influencer se llama Jisoo y es una estrella del K-Pop del grupo coreano BlackPink.

En Youtube tiene casi 4 millones de suscriptores en su canal dedicado a mostrar ciudades del Mundo.

El 12 de enero de este año publicó su visita a Barcelona mostrando la ciudad mientras la visitaba en plena época navideña aprovechando que su grupo, BlackPink, actuaba en el sant Jordi ese diciembre.





La qualitat de l'aire és una de les grans lluites de l'actualitat. Quan parlem d'aquest tema de seguida se'ns ve al cap la zona de baixes emissions de Barcelona. No només és una qüestió dels fums que emeten els vehicles sinó també de les indústries contaminants. La normativa no s'està acabant de complir i hi ha plataformes que estan molt pendents com per exemple "Airenet" o "Residuo cero". Parlem amb la membre de la plataforma airenet, Silvina Frucela.



- Què està passant ara mateix amb l'aire contaminat?



Estem molt sorpresos per la contaminació que està patint Barcelona com també moltes altres zones de Catalunya. Desitgem i esperem que el govern sigui un dels nostres aliats per la defensa de la qualitat de l'aire.