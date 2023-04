Avui, entre d'altres, hem tractat els següents temes:

La primera vacuna fabricada contra la covid-19 al nostre país, ha estat aprovada i autoritzada per l'Agència Europea de Medicaments, ens referim a la vacuna d'Hipra. Parlem amb el vocal sènior i portaveu de l'associació espanyola de vacunologia, Dr. Ferran Moraga-Llop.



- En aquest moment quin serà el lloc per la vacuna d' Hipra?



Aquesta vacuna s'autoritza pel comitè de medicaments de l'Agència Europea de Medicaments i la Comissió Europea ha aprovat la seva comercialització. Es podrà administrar aquelles persones que hagin rebut una primera sèrie de vacunes encara que siguin diferents.



A causa de la situació que estem ara amb la pandèmia, aquesta vacuna està indicada per les persones de risc, és a dir, aquelles persones més grans de seixanta-cinc anys i aquelles més grans de setze anys que tinguin qualsevol malaltia què condicioni un risc d'immunosupressió o per patiment d'una malaltia crònica.

- Té molta competència. Per què aquesta vacuna i no d'altres?



Aquesta vacuna és la primera que es fabrica íntegrament a la Unió Europea, no hi ha més de deu països que fabriquin vacunes i aquesta s'administrarà per via intermuscular i té l'avantatge que es pot conservar a una temperatura de frigorífic, entre 2-8 graus, la qual cosa que facilita la logística i la distribució en les campanyes de vacunació. Un altre aspecte molt important que té aquesta vacuna és la seva resposta immunitària cap a les noves variants.