Avui hem tractat els següents temes:

El incivismo es un problema. El incivismo violento aún es más problema. TMB (Transports metropolitans de barcelona) destinó el año pasado casi 8 millones de euros a limpiar grafitis del metro, 9 millones largos con IVA.

Esta pasada madrugada ha ocurrido un nuevo enfrentamiento entre grafiteros violentos empeñados en "decorar" un convoy de metro y vigilantes de seguridad que querían impedirlo.





Les vies de tren que creuen pobles i no estan soterrades, provoquen moltíssimes morts. Avui parlarem concretament de la línia R2 de rodalies de Renfe, aquest recorregut s'ha anat corregint en algunes poblacions com va ser en el seu moment el Prat de Llobregat, però d'altres pobles encara reivindiquen aquest canvi. Un clar exemple és Montcada, de fet, ahir van fer un homenatge a totes aquelles persones que van perdre la vida creuant les vies. Parlem amb la portaveu de la plataforma de veïns "Tracte Just Soterrament Total", Ana Solano.





Un estudio financiado por el Ministerio de Iguldad basado en el análisis de 963 entrevistas realizadas a mujeres usuarias de Tinder, aplicación de citas para conocer gente, revela que el 70% de mujeres que utilizan la aplicación, se han sentido presionadas para tener relaciones sexuales. Porcentajes como este son los que hacen saltar las alarmas, por este motivo cada vez hay más estudios que analizan estos datos.