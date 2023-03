Avui, entre d'altres, hem tractat el següent tema:

En el programa d'avui tenim a l'artista Nadlyn que acaba de presentar "You Got me Like". No és la primera vegada que la tenim a l'estudi, l'anterior va ser quan va rodar a Uganda amb Masakakids africana la cançó "Waintingforyou". Parlem amb l'artista.



- El passat dia 10 vas presentar la versió en anglès, però en castellà quan és?



Avui divendres s'estrena la versió en castellà.



- Explica'ns aquesta fusió d'estils musicals.



La idea va sorgir en un viatge a Uganda, quan estàvem tornant vaig tenir el sentiment de sentir-me lliure i connectada amb un lloc, en canvi, per Barcelona noto que hi ha més estrès i més ansietat. Quan estava a Uganda sentia pau amb mi mateixa i volia transmetre això a través de la música.



- Per què vas decidir marxar tan lluny per trobar-te amb tu mateixa?



Soc d'Etiòpia i em sento molt més connectada amb les meves arrels.