Avui, entre d'altres, hem tractat el següent tema:

El Ayuntamiento de Barcelona anunció en abril de 2022 la contratación de un pastor que trasladó su rebaño a la zona de Collserola y, durante tres meses, consiguieron con un sistema innovador y ecológico para prevenir incendios forestales.Daniel Sánchez, que en 2022 tenía 36 años, se convirtió en el primer pastor municipal. El Consistorio dio por buena aquella prueba piloto y anunció que la repetiría en 2023.



Sánchez no repetirá este año y el único pastor que se había presentado para pastorear este 2023 no ha firmado -en el último momento- el contrato y el servicio debe volver a licitarse.

Ahora, el Consistorio no encuentra pastor y, si no cambian mucho las cosas, todo apunta a que este verano no habrá ovejas en Collserola.