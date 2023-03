Avui, entre d'altres, hem tractat els següents temes:

-Repara qualsevol fugida d'aigua en la teva llar. Les fugides d'aigua poden malgastar una quantitat significativa d'aigua amb el temps, per la qual cosa és important detectar i reparar qualsevol fugida tan aviat com sigui possible.

-Instal·la dispositius d'estalvi d'aigua en les teves aixetes i dutxes. Aquests dispositius poden reduir el flux d'aigua sense afectar la qualitat de la dutxa o la neteja dels plats.

-Utilitza el rentaplats i la rentadora de manera eficient. Espera fins que tinguis una càrrega completa abans de rentar la roba o els plats per a maximitzar l'ús de l'aigua.

-No deixis córrer l'aigua mentre et raspalles les dents o t'afaites. Usa un got d'aigua per a esbandir-te la boca o la navalla en lloc de deixar que corri l'aigua.

-Recull aigua de pluja per a regar les teves plantes i jardí. Utilitza un barril de pluja o una cubeta per a recol·lectar l'aigua de pluja i utilitzar-la en lloc d'aigua potable per a regar les teves plantes.

-Rega les teves plantes i jardí primerenc en el matí o al final del dia. Evita regar durant el dia quan el sol està al punt més alt, ja que gran part de l'aigua s'evaporarà abans que arribi a les arrels de les plantes.

-Reutilitza l'aigua en la mesura que sigui possible. Per exemple, pots reutilitzar l'aigua que utilitzes per a cuinar les verdures per a regar les teves plantes.

-Utilitza una escombra en lloc d'una mànega per a netejar l'exterior de la teva casa o el garatge. Això evitarà l'ús innecessari d'aigua.





En seguir aquestes mesures, pots estalviar una quantitat significativa d'aigua en la teva llar i fer la teva part per a preservar aquest recurs vital.

