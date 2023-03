Avui hem fet Herrera a COPE Catalunya en directes des de la seu central de Tarinas Law & Economy i entre d'altres temes hem tractat l'augment de la bretxa salarial entre homes i dones.

Fa anys que es lluita per evitar la bretxa salarial, de fet, els últims estudis realitzats confirmen que el sou dels directius homes superen en un 13%, a més a més la presència femenina a llocs directius és quasi inexistent. Parlem amb la directora de màrqueting de l'escola de negocis Eada, Rosa Salvador.



- La bretxa salarial no evoluciona.



Efectivament, no hi ha bones notícies. A Eada duem a terme anualment un estudi respecte a les diferències salarials i la presència de la dona a les organitzacions i a les empreses en els llocs directius és d'un 13% menys respecte als homes i efectivament la presència de la dona està a prop del 17% en llocs directius, per tant, la dona no té prou presència a control ni a llocs decisors, és a dir, aquells que generen els canvis a les organitzacions. Això és degut possiblement a la continuïtat dels problemes endèmics que arrosseguem les dones per tenir aquesta presència salarial i precisament la nostra doctora sempre incideix que l'entorn laboral no és compatible amb la conciliació i que continua sent un desafiament prou gran per les dones respecte als homes.