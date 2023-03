Avui, entre d'altres, hem tractat el següent tema:

L'addicció al treball s'ha convertit en un fenomen cada vegada més comú en la nostra societat actual encara que sembli inversemblant que una persona pugui estar "enganxada" a la seva feina per molt que li agradi.

Els treballadors de tot el món semblen estar treballant més hores i lluitant per trobar un equilibri adequat entre la seva vida laboral i personal. Però quan parlem d'addicció al treball no estem parlant d'aquella feina que t'agrada, que també, si no de la que t'esclavitza i no pots deixar... fins i tot la que t'agrada.

Tú sospites que ets workahòlic?. Jo cada minut.

El test per saber si ets workahòlic

Hi ha moltes proves per determinar ràpidament si tens un problema. Aquí hi ha deu preguntes que pots fer-te per a determinar si ets addicte al treball.