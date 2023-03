Avui, entre dltres, hem tractat els següent tema:

Google Maps és una eina molt precisa i útil, però com qualsevol tecnologia, pot cometre errors de tant en tant. Algunes raons per les quals Google Maps podria equivocar-se inclouen:

Informació desactualitzada: La informació que utilitza Google Maps pot estar desactualitzada, com canvis en la direcció d'un carrer o la construcció d'una nova carretera. Error humà: Els usuaris poden informar informació incorrecta o imprecisa a Google Maps, la qual cosa pot portar a errors. Problemes tècnics: Errors tècnics, com problemes de connexió a Internet o problemes amb els satèl·lits GPS, poden afectar la precisió de Google Maps.

És important tenir en compte que els errors en Google Maps són relativament rars i que la majoria de les vegades, proporciona informació precisa i actualitzada. Si observes un error a Google Maps, pots informar-ne a través de la funció "Informar d'un problema" a l'aplicació o el lloc web.

A Vilanova de L'Aguda, a la Noguera, les rutes de google maps s'han convertit en un malson. Caps de setmana i en època d'esquí el trànsit ha trencat la tranquil·litat d'aquest petit poble "un malson" ens explica l'alcaldessa de Vilanova de l'Aguda, Montserrat Fornells.

(ESCOLTA L'ENTREVISTA AQUÍ)

Quan els conductors que pugen a Andorra des de Barcelona per anar a esquiar demanen una ruta lliure de peatges a Maps, aquest els fa passar pel mig de Vilanova de l'Aguda i agafar un camí rural no apte per suportar un elevat volum de trànsit.