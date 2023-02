Avui, entre d'altres, hem tractat el següent tema:

L'abús d'alcohol és l'addicció més freqüent en la gent gran, i és un problema infradiagnosticat, al qual no es dona tota l'atenció necessària.

Tant és així que gairebé la meitat de les persones grans que tenen un consum abusiu d’alcohol no estan diagnosticades. Aquest ha estat un dels missatges transmesos avui al XVI Curs d'Actualització en Psicogeriatria, una activitat integrada al Màster i Diplomatura de Postgrau en Psicogeriatria, que organitzen conjuntament l'Hospital Sagrat Cor de Germanes Hospitalàries i la Universitat Autònoma de Barcelona.

El curs, que ha abordat en aquesta edició les conductes addictives en persones de la tercera edat, s'ha fet de manera virtual i ha reunit més de 700 professionals de tot el món.

Encara que pugui semblar que el tema de les addiccions és una cosa llunyana en la tercera edat, aquesta no és la realitat. Segons destaca el doctor Manuel Sánchez, subdirector mèdic de Salut Mental de l'Hospital Sagrat Cor, “amb la nostra experiència hem vist com és possible que es produeixin consums abusius d'alguns fàrmacs com els opiacis o els psicotròpics, però també de l'alcohol o dels jocs d'atzar”. És per això que es va plantejar la necessitat d'organitzar aquesta jornada centrada en aquests consums addictius, per ajudar els professionals tant a identificar-los com al fer-ne el maneig posterior.