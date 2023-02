Avui hem tractat els següents temes:

Arran de la guerra d'Ucraïna hem vist capítols de solidaritat per part de la resta del món. Com el cas de Gabriel torrent, a l'inici de la guerra va acollir a 15 nens d'un orfenat i ara viuen en una masia al Penedès. Ell mateix ens explica la història.



- Com ha estat tot aquest procés?



La veritat és que no m'ho esperava massa, soc pastor de l'església evangèlica de Vilafranca i tinc un company a Romania amb la frontera amb Ucraïna i quan va esclatar la guerra li vaig preguntar com podíem ajudar i ens va donar algunes opcions com enviar diners, menjar o acollir a persones. Va començar a enviar dones on estava, però va arribar un dia que em va trucar i em va explicar que hi havia un grup a la frontera, eren molts orfes de diverses edats i ningú es volia fer càrrec. Aquest amic ha estat a casa diverses vegades, és una masia gran i em va preguntar si hi havia la possibilitat d'enviar-los cap aquí i li vaig dir que endavant.