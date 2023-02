Avui hem tractat els següents temes:

La Unió Europea ha prohibit la venda de cotxes de benzina dièsel a partir de l'any 2035. Parlem amb el secretari general de la patronal catalana de l'automoció FECAVEM, Joan Blancafort



- Com veus aquest anunci de la Unió Europea?

No és un tema fàcil, suposa un canvi en el sector d'automoció El que passa és que aquest anunci no ens ve de nou perquè era confirma una decisió que s'havia dit des de la comissió des de fa uns anys, per tant, totes les empreses del sector ja han adoptat el seu pla d'acció. Com patronal, no estem en contra de res, els cotxes de 0 emissions l'any 2035 és una pauta que impulsa la Unió Europea, però també veiem que la combustió encara és necessària perquè les mancances de l'electrificació no estan del tot resoltes i, per tant, no serà gens fàcil. Sí que veiem en positiu la claredat de la norma i el problema que hem d'abordar urgentment és el canvi climàtic i s'ha marcat un canvi de transició cap al vehicle de zero emissions, insisteixo que aquest missatge és molt clar i inclou també a totes les administracions des de la més gran a la més petita que també han d'actuar en conseqüència. És molt positiu que en el camí cap a l'any 2035 hi hagi avaluacions o exàmens parcials que posaran de manifest sí aquest objectiu és un o assolible.





Durant aquest cap de setmana de carnestoltes s'han celebrat algunes raves a certs punts de Catalunya, sobretot als voltants de pobles petits i evidentment, les queixes per les molèsties no s'han fet esperar per part dels veïns. En aquestes raves solen anar joves de diferents punts, però especialment de França. Per analitzar aquesta situació i perquè es produeix, parlem amb el president de la FECALON, Fernando Martínez.



- És difícil de controlar una rave?



Crec que es pot controlar si es tenen els serveis d'informació pertinents, és evident que si a la frontera veus que comencen a entrar furgonetes i petits camions que van cap a la mateixa direcció, és obvi que hi ha una celebració a una urbanització.