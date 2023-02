Avui hem tractat erls següents temes:

Espanya és un país que gaudeix d'una gran diversitat cultural i lingüística. Amb 17 comunitats autònomes i dues ciutats autònomes, és un mosaic de llengües i dialectes que conviuen en harmonia en un mateix territori. Malauradament, també és un país on el nivell de coneixement d'idiomes és bastant baix, especialment en comparació amb altres països europeus.

Segons l'últim Eurobaròmetre, només el 26% dels espanyols parlen una llengua estrangera, mentre que la mitjana europea és del 54%. Aquestes dades són preocupants, ja que la globalització fa que cada vegada sigui més important parlar altres idiomes per a la comunicació i el comerç internacional.

El problema no és només la falta de coneixement d'idiomes estrangers, sinó també la situació de les llengües cooficials en moltes comunitats autònomes. És paradoxal que, mentre que la riquesa lingüística de l'estat espanyol és una de les seves principals característiques, també sigui un dels països europeus amb menor domini d'idiomes estrangers.





La taxa turística és una mesura adoptada per molts països i regions del món amb l'objectiu de finançar projectes turístics i promocionar el turisme sostenible.

A Catalunya, la taxa turística es va implantar el 2012, i des d'aleshores, ha estat una font important de finançament per a molts projectes turístics a la regió. La taxa turística es cobra als visitants que passen la nit a establiments turístics com hotels, càmpings, apartaments turístics i albergs.

El preu de la tassa varia en funció del tipus d'establiment i de la categoria, però oscil·la entre els 0,45 i els 2,25 euros per persona i nit.

Els fons obtinguts a través de la taxa turística es destinen a la promoció turística de la regió, la millora de les infraestructures turístiques i la preservació del patrimoni cultural i natural. Això inclou, per exemple, la millora dels accessos a les platges, la construcció de nous itineraris de senderisme i la restauració de monuments històrics.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Repassem l'actualitat policial d'aquesta setmana amb la portaveu del sindicat SAP-FEPOL,, Imma Viudes.



- Un nen de cinc anys disfressar-te Mossos esquadra es va perdre a Barcelona i va acabar vigilant al Palau de la Generalitat. Explica'ns aquesta història.



Casualitats de la vida que aquest nen anava vestit de mosso d'Esquadra, es va perdre el divendres a la tarda i un altre company que estava treballant al Palau va veure que estava perdut i per distreure'l se'l va endur a dins al Palau on evidentment allà tenim tots els controls de les càmeres de seguretat i monitors que vigilen tots els entorns de l'edifici, llavors li vam ensenyar com es vigilava i d'alguna manera vam fer temps fins que els pares el van vindre a buscar.