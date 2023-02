Avui hem tractat els següents temes:

És més que evident que estem patint una crisi en la natalitat a tot el país però en particular a Catalunya. S'ha publicat un estudi que conclou que en aquest moment en el cens hi ha registrades més mascotes que nens menors de catorze anys. Parlem amb la Membre del Consell de Veterinaris de Catalunya i presidenta de Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona, Verònica Araunabeña



- El resultat d'aquest estudi ens ha de sorprendre?



Sorprenent ho és, és una tendència a la nostra societat d'avui dia i tots estem veient que és una realitat.





L'arquitectura hostil és una pràctica cada vegada més comuna en moltes ciutats del món, la qual consisteix en el disseny d'espais públics que intenten dissuadir o directament expulsar els sense sostre i altres grups considerats "indesitjables".





Aquesta arquitectura es manifesta en elements com bancs amb reposabraços que impedeixen dormir-hi, espigons metàl·lics que impedeixen asseure's, o boques d'aigua que es mantenen tancades per evitar que es facin servir com a font d'aigua per als sense sostre.

Aquesta pràctica afecta de manera desproporcionada els més desfavorits de la societat, especialment els sense sostre, els quals ja es veuen marginats per la societat i ara també es veuen privats d'espais públics on descansar i acomplir activitats bàsiques com beure aigua. Això contribueix a augmentar la seva vulnerabilitat i a perpetuar el cercle de la pobresa i l'exclusió social.A més a més, l'arquitectura hostil també té un impacte negatiu en la imatge i la qualitat de vida de la ciutat, ja que els espais públics es converteixen en llocs inhòspits i poc acollidors per a tothom.