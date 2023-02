Avui hem tractat els següents temes:

Estem analitzant els preus de les taxes universitàries i Catalunya ha reduït en un 30% el preu mínim i un 53% el preu màxim en els últims anys després de les pujades de l'any 2020.Parlem amb a directora d'universitats de la conselleria de recerca i universitats, Victòria Girona.



- Aquesta reducció de preus continuarà pel curs vinent quan es publiqui el decret de preus?



Des del govern de la Generalitat va començar la política de baixades de taxes el curs 20-21, en aquest any es va fer una reducció del 30% de tots els preus, de graus i màsters, tant habilitant com no habilitant, va ser una baixada del 30% de forma lineal en tot. A partir d'aquí tot canvia i en el curs 21-22 els preus dels màsters habilitant baixen al nivell dels graus C (el de més experimentalitat) i el curs passat 22-23 els preus del grau C s'eliminen, aquí es produeix una reducció de preus important, el preu de l'A baixa 17,68 el crèdit i el B 18,46 i ell màster habilitant s'iguala a aquest últim i no es baixa el ni habilitant que queda a 27.





La Diputació de Barcelona conjuntament amb Renfe treballen per posar en marxa trens turístics temàtics que recorreran la província de Barcelona per donar a conèixer els seus principals atractius. L’experiència pretén implantar a Barcelona un model d’èxit que ja opera a Galícia i Aragó. Aquest matí, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, i el president de Renfe, Isaías Táboas, han avançat el projecte, en el marc de la Fira Internacional de Turisme Fitur, que se celebra a Madrid fins al 20 de gener.





Els trens, amb capacitat per a un centenar de passatgers, està previst que estiguin operatius les temporades de primavera i tardor, sempre que les condicions tècniques ho permetin i amb el consens del territori.





L'Ajuntament de Barcelona modificarà els percentatges de l'espai que els diaris i les revistes ocupen als quioscos de la ciutat passant del 80% a un mínim del 51%. I també es permetrà que puguin vendre cafè o menjar envasat per emportar i flexibilitzar els horaris d'obertura. A través d'un comunicat, el consistori explica que aquesta setmana tramitarà la modificació de la normativa que permetrà ampliar l’oferta de productes dels quioscos. L'objectiu és anar cap a un model "més sostenible i viable econòmicament" mantenint la venda de publicacions com a "activitat principal".

D'aquesta manera, segons l'Ajuntament, es dona compliment a l'acord d'abans de l'estiu amb l’Associació Professional de Venedors de Premsa de Barcelona i Província (APVPBP), el Col·legi de Periodistes de Catalunya i l’Associació de Quioscos de la Rambla.

