Avui hem tractat els següents temes:

El 46% dels joves pateixen algun tipus de dolor persistent, nou punts per sobre de fa quinze anys quan el percentatge se situava en el 37%. Així h diu un estudi de prevalença recent del grup de recerca ALGOS de la Càtedra de Dolor Infantil del Departament de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili-Fundació Grünenthal, liderat pel catedràtic Jordi Miró.

L'estudi també aborda el dolor crònic d'alt impacte, que, en el mateix període, ha passat d'afectar l'1% dels infants i adolescents a fer-ho al 5%.

L'estudi s’ha realitzat a diferents escoles de primària i secundària del Camp de Tarragona, amb una mostra significativa d'alumnes, i considera dolor crònic aquell que s'ha manifestat setmanalment i, com a mínim, en els tres últims mesos.





Un terratrèmol pot ser una experiència terrorífica, especialment si et trobes atrapat sota les runes. No obstant això, hi ha coses que pots fer per augmentar les teves possibilitats de supervivència.

Aquí et presentem alguns consells clau per ajudar-te a sobreviure a un terratrèmol si quedes atrapat sota les runes.

En primer lloc, és important mantenir la calma i intentar mantenir una actitud positiva. El pànic pot fer que gastis energia valuosa i reduir les teves possibilitats de supervivència. En lloc d'això, intenta mantenir-te centrat en el que necessites fer per sobreviure.





La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència va imposar el maig del 2016 una sanció de 128,8 milions que el Suprem va confirmar el 2019 per als 8 fabricants i importadors, la Federació Espanyola d'Empreses de Tecnologia Sanitària (FENIN) i dos directius.

La investigació de la CNMC es va iniciar arran de la denúncia de dues de les empreses que participaven al càrtel: Ausonia i Procter&Gamble. La sentència concloïa que les empreses havien fixat el preu de venda als distribuïdors majoristes dels bolquers per a incontinència urinària severa en adults que finança el Servei Nacional de Salut a través de les farmàcies per als pacients no hospitalitzats. El pacte va durar almenys des del desembre del 1996 al gener del 2014.