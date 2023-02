Avui hem tractat els següents temes:

Save the Children ha alertat que un 17,2% dels infants de Catalunya, uns 241.088, viuen en llars que no poden mantenir una temperatura adequada a l'hivern, segons dades de al darrera Enquesta de Condicions de Vida.

El director de l'organització a Catalunya, Antoni Pérez, ha explicat que aquests casos no paren de créixer: llars en situació de vulnerabilitat que no posen la calefacció perquè no poden pagar la factura o que la posen menys del que haurien per evitar factures que no poden assumir.

L'entitat ha criticat que el bo social no està arribant a totes les famílies que el necessiten. Les conseqüències d'aquesta situació són problemes de salut i respiratoris, però també de salut mental, absentisme escolar i pitjor rendiment a l'escola.





El mercat de Salt (Gironès) és més accessible des d'aquesta setmana amb la posada en funcionament del servei d'acompanyament per a persones amb ceguesa i problemes de visió.

Es tracta d'una persona contractada per l'Ajuntament de Salt que rep les persones amb discapacitat a l'entrada i els acompanya per les parades i els va guiant en els preus i productes que hi ha.

La iniciativa s'ha tirat endavant després que l'entitat ONCE ho proposés al consistori saltenc. De moment, el servei estarà disponible dues tardes a la setmana, que són els dies que obre el mercat a la tarda. A més, l'acompanyament també es completarà dins del supermercat que hi ha dins del mateix mercat.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Parlem de l'actualitat dels cossos policials amb la portaveu del sindicat SAP FEPOL, Imma Viudes.



- És veritat que per tot el cos de Mossos d'Esquadra a Catalunya només hi ha un metge de vigilància de salut?



Doncs si, no només per Mossos, segons la llei en el departament d'interior els bombers, agents forestals, Mossos i administratius que treballen en el departament, haurien de tenir entre 9 i 10 metges de vigilància de la salut. En aquest moment només tenim un per 22.000 persones treballadores. Tenim una feina de risc, hi ha situacions en les quals podem patir un accident treballant o una intervenció quirúrgica, en el nostre cas molt més que el departament d'Ensenyament en el qual es va comparar amb els mateixos paràmetres, evidentment nosaltres i els bombers tenim unes particularitats. Només comptem amb un metge i pot trigar cent dies a visitar-nos, això provoca que un mosso estigui de baixa mèdica fins que un metge el visiti i el posi a treballar en altres funcions.