Avui, entre d'altres, hem tractat els següents temes:

Fa la sensació que hi ha una saturació de polítics i un cert abandonament a certs sectors de la població. Alguns veïns farts d'aquesta situació han creat el seu propi partit amb el nom de "Som Catllar" i Altafulla diu que també ho faran si no hi ha canvis. Parlem amb el president de "Som Catllar", David Rodrígo



- Tens experiència política?



La veritat és que no tinc cap mena d'experiència política. És una decisió molt meditada i ha estat com una mena de necessitat perquè vas detectant moltes carències per part dels polítics que estan a l'ajuntament i al final un ha de fer un pas endavant.