Avui hem tractat els següents temes:

Ja tenim aquí el carnestoltes i la part més destacada d'aquest any estarà el primer carnestoltes sense restriccions d'ençà que va començar la pandèmia. Un dels carnestoltes més multitudinaris és el de Roses. Parlem amb el regidor de Cultura i Festes Ajuntament de Roses, l'Èric Ibáñez



- Des del punt de vista econòmic què representa per la població?



Es nota perquè estem a la vora de la frontera francesa és un carnaval de renom i conegut, això fa que tant la gent d'aquí de la comarca com de fora vinguin a veure el nostre carnaval i això suposa que es quedin tot els dies de carnaval que afecta positivament el sector hoteler i si és una petita escapada, també comptem amb l'àpat que puguin fer aquí. Suposa un gran impacte econòmic.





Quan patim una malaltia avançada és una situació psicològicament difícil tant pels pacients com pels familiars. Parlem amb l'Anna Escolà, psicòloga del programa para l'Atenció i Integració a Persones amb Malalties avançades de la Fundació "la Caixa", a través del Grup MUTUAM.



- En què consisteix aquest programa?



El programa funciona des de fa més de deu anys. Actuem a tot el territori espanyol i concretament a Barcelona a l' EAPSMutuam Barcelona , és el que cobreix tota l'àrea metropolitana. Desenvolupem la nostra tasca assistencial en diferents equips hospitalaris i domiciliaris per atendre aquestes persones amb malalties avançades que tenen dificultats per adaptar-se a les pèrdues que comporta tenir una malaltia evolucionada, és a dir, com va interioritzant la situació, com afronta els problemes derivats de la malaltia, com per exemple quan va perdent l'autonomia .





El Parlament ha aprovat aquest dimecres canvis legislatius perquè els ajuntaments puguin destinar pisos ocupats que generen una "alteració de la convivència" a "habitatge social". Després d'una negociació amb PSC, ERC i Ciutadans, Junts ha aconseguit que tiri endavant la seva proposta per modificar la llei de dret a l'habitatge i el Codi Civil per tal que els ajuntaments puguin requerir als grans tenidors que en el termini de trenta dies desallotgin pisos ocupats on es duguin a terme activitats contràries a la "convivència normal de la comunitat", "de l'ordre públic" o que posin "en perill la seguretat o la integritat de l'immoble". Junts ha negociat modificacions al text, d'una banda, amb PSC i ERC i, de l'altre, amb Cs i socialistes.

Així, els canvis legislatius sobre les ocupacions que generen problemes de "convivència" s'han validat amb els vots del PSC, ERC, Junts, Ciutadans i Vox, el vot contrari de la CUP i els comuns, i l'abstenció del PP.