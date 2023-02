Avui, entre d'altres, hem tractat els següents temes:

Els pròxims cursos escolars es posarà en marxa, el programa pilot Sensei. S'aplicarà tant a alumnes com a docents i es tracta d'acompanyar i entrar als més novells. Parlem amb la professora de francès de l'institut Joanot Martorell d'Esplugues de Llobregat, Elsa Mercadé.



- Què és elNest?



Es tracta d'una formació i un sistema d'acompanyament d'un mentor (el professor vetarà) cap a un novell (el professor que comença) que dura al llarg de dos cursos.



- Això està relligat amb el projecte Sensei que ha posat en marxa la Generalitat?



Si, si la cosa surt bé i té pinta que sí perquè l'experiència està sent molt positiva, la idea és aquesta que es pugui estendre a tot arreu de Catalunya i a veure si podem continuar implementant aquesta millora a la qualitat d'Ensenyament a través d'aquest projecte.





La violència en l'esport base és un problema greu que afecta molts clubs i aficionats a tot el món. Això no només afecta la imatge de l'esport, sinó que també posa en perill la integritat física dels jugadors, àrbitres i aficionats.

L'esport base és una activitat que es caracteritza per ser una eina important per a fomentar la formació i el desenvolupament integral dels joves. No obstant això, a vegades, aquest ambient esportiu pot ser alterat per la presència de violència en els camps de joc.

Aquesta violència pot prendre diferents formes, com ara insults, agressions verbals o físiques, amenaces o vandalisme. Això no només té un impacte negatiu en els jugadors i àrbitres, sinó que també pot generar un ambient d'intolerància i incivisme en l'afició.