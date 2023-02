Avui hem tractat els següents temes:

Avui parlarem d'aquesta nova etapa al centre de Barcelona on s'estan creant aquests eixos verds, places i superilles. Per saber en quina direcció va aquest projecte parlem amb l'arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Matilla.



- Quins són els objectius de les superilles?



El principal repte que aborda la superilla a la majoria de ciutats del món és millorar les condicions ambientals i reduir la contaminació. Ens dona més motius per fer-les, sabent que Barcelona és una de les principals fonts emissores de contaminació atmosfèrica i acústica amb els vehicles que es mouen per la ciutat. Per una altra banda, volem aconseguir equilibrar els usos de l'espai públic, en aquests moments a la ciutat de Barcelona, més del 50% de l'espai públic està ocupat per la mobilitat de vehicles privats, això és una injustícia perquè només un 15% de les persones es mouen a través d'aquest espai i el que planteja la superilla és com aconseguir definir un model de mobilitat que sigui més eficient i això vol dir que contamini menys a través del transport públic, bicicleta i caminar i que ocupin menys espai. Som una ciutat que té una ràtio d'espais verds molt baixa, tenim una mitja de 6 m quadrats de zona verda per habitant, quan l'organització mundial de la salut recomana un mínim de 10, per tant, si tenim una mobilitat que ocupi menys espai podrem obtenir un espai públic més verd.

La possibilitat de predir terratrèmols és una àrea de la ciència que ha estat objecte de molts estudis en les últimes dècades. A pesar d'això, fins ara no ha estat possible preveure el moment exacte en què es produirà un terratrèmols.

Actualment, la ciència està treballant en la detecció de patrons i indicadors que puguin ser utilitzats per predir l'ocurrència de terratrèmols en un futur pròxim. Aquests indicadors inclouen el monitoratge de la deformació de la crosta terrestre, la mesura de canvis en l'activitat sísmica i la detecció d'anomalies en la composició química de l'aigua subterrània.

Malgrat aquestes investigacions, encara és difícil predir terratrèmols amb precisió. Això es deu en part a la complexitat dels processos sísmics, així com a la manca de coneixement sobre els mecanismes que s'originen en l'interior de la Terra.

El tabaquisme és un problema de salut pública important a Espanya. Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), aproximadament el 26% de la població adulta fuma diàriament, cosa que representa milions de persones exposades a riscos per a la salut.

El tabaquisme és una de les causes principals de mort previsible a Espanya, ja que està relacionat amb malalties com ara càncer, malalties cardíaques i pulmonars.

Això suposa una càrrega econòmica rellevant per al sistema sanitari, perquè les malalties relacionades amb el tabaquisme requereixen atenció mèdica costosa.