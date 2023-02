Avui hem tractat els següents temes:

Com cada setmana farem un repàs per l'actualitat policial amb la portaveu sindicat SAP FEPOL, Imma Viudes.



- S'han detingut a 15 persones al port de Mataró descarregar droga a través d'una narco lancha.



La matinada del dia 5 es van detenir a 15 persones per transportar droga amb una narcolancha i intentar descarregar-la al port de Mataró. Vam rebre l'avís de l'arribada d'aquesta lancha de gran potència carregada de paquets en una zona privada del port i diverses patrulles tant de Mataró, com de les zones colindants , Premià o Arenys de Mar amb el suport de la policia marítima vam poder arrestar aquestes persones que van intentar fugir sense èxit. Durant aquests dies està analitzant el tipus de substància i la quantitat de droga.



- A Alcanar també s'han detingut a 7 persones per tràfic de drogues. Es tractava d'un grup criminal que també va intentar desembarcar hachis.



Sí, efectivament. En aquest cas també es va fustrar l'operació i ens va permetre detenir a quatre homes en una fase inicial i després amb la investigació a tres més. En aquest cas va ser a la platja de Alcanar i el desembarcament era de hachis. En el moment que van intentar accedir a la platja, vam trobar que portaven una sèrie d'objectes per realitzar aquesta mena de delicte , es tractava d'uns bidons de benzina, armes de foc, una pistola, un fusell i 33 kg de hachis.





La intel·ligència artificial (IA) és una tecnologia en constant evolució que ha transformat molts aspectes de la societat i de les nostres vides.

Mentre que molts veuen aquesta tecnologia com una eina poderosa per a la millora de la productivitat i la solució de problemes complexes, altres temen que la IA pugui amenaçar la creativitat humana.

D'una banda, la IA pot ser utilitzada per a generar obres d'art i música, o per a crear dissenys i solucions innovadores en una àmplia varietat de camps.

Això és possible gràcies a la seva capacitat per a aprendre i imitar el comportament humà, i per a crear noves solucions a partir de dades i patrons existents.