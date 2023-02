Avui hem tractat els següents temes:

La setmana passada es preveia per aquesta un fred espectacular, és veritat que han baixat les temperatures, però potser no nevarà a quotes baixes com s'esperava. Per saber com serà la meteorologia dels pròxims dies, parlem amb l'Associació catalana d'observadors meteorològics, Sergi Corral.



- Tot a punta que aquesta setmana té moviment.



Els meteoròlegs estem contents i ho hauríem d'estar tots en general perquè estem a les portes d'un temporal de llevant i de fet és el primer de la temporada, no havíem tingut cap a la tardor. A més a més, aquesta situació ens portarà pluges sobretot al nord i al centre del país, no serà tan generals com potser havíem desitjat, però la bona notícia és que plourà generosament. La neu finalment no arribarà a quotes tan baixes com es presumia dies enrere, però sí que afectarà les quotes mitjanes a partir d'uns 800 o 900 metres com per exemple al Montseny, La Serralada Transversal, Alta Garrotxa o Pirineu oriental. Aquestes nevades poden ser molt abundants, en el Montseny per exemple es poden acumular entre 60 cm de neu i les altres zones fins i tot poden superar aquests cm.





El consell de no llençar les tovalloletes el vàter té sentit perquè poden provocar taps i és molt preocupant per al medi ambient. Moltes persones fan el desentès i provoquen situacions com la que ha passat a Roquetes del baix Ebre, un tap de tovalloletes ha obligat a aixecar tot un carrer i canviar el clavegueram. Parlem amb l'alcalde de Roquetes, Baix Ebre, Ivan Garcia.



- Què ha passat exactament?



Molts veïns es queixaven que les canonades no evacuaven l'aigua i com és normal van anar als serveis municipals a fer la revisió amb uns camions especialitzats i van trobar algunes zones embussades. La més forta va ser la que vam decidir obrir el carrer per treure aquest tap i arran d'allò vam veure que el tap era interminable i finalment vam perdre la decisió d'aixecar tot el carrer i de fet estava al 80% del tub embossat.



Per molt que l'envàs de les tovalloletes fiqui que són biodegradables, no ho són. Es va produint com una xarxa de roba que no es pot treure amb res, de vegades els camions no troben com solucionar-ho.





Els models de residència tenen un punt d'obsolescència. És un tema del qual es parlava ja feia temps, però la pandèmia ho ha posat a sobre de la taula. Les generacions i la societat amb els anys canvia i d'aquí res la generació del baby boom es jubilarà. Parlem amb el president de la fundació Edat & Vida, Dr. Josep Maria Via.



- Cap a on han d'anar als models de residència?



En aquest tema trobarem molts punts de vista diferents i de vegades hi ha qüestions elementals que s'obvien a l'hora de fer aquests enfocaments. Sí tots estiguéssim bé i sans i arribéssim els vuitanta amb prou autonomia, trobaríem models residencials idíl·lics, però la gran part de la gent prefereix estar a casa seva.