Avui hem tractat, entre d'altres, els següents temes:

Des del dia 1 de febrer va començar a ser efectiva la prohibició dels patinets elèctrics al transport públic l'àrea metropolitana de Barcelona i Tarragona. Aquesta prohibició estarà durant sis mesos i en aquest període les entitats encarregades i responsables del transport intentarem trobar una solució perquè tot sigui segur. Parlem amb Sergio Sánchez, portaveu Adn sindical.



- Com es controlarà que no pugin el transport públic?



Ho van preguntar el departament de seguretat de TMB de RENFE, Rodalies i Ferrocarrils, ja que són els que fiquen els protocols d'actuació dels vigilants de seguretat. En l'època de les mascaretes vam tenir molts conflictes i fins i tot agressions. Hem mirat els informes de les línies de Mataró o Vilanova i és gent menor d'edat, de 16 a 20 anys, és un perfil de persones on segurament trobarem molts conflictes, ja que no voldran deixar els patinets en segons quines estacions. Aquest departament de seguretat ens passarà ara el problema a nosaltres perquè ens obligaran a desallotjar aquestes persones perquè no hi ha suficients efectius policials. Esperem que no es creïn conflictes perquè hi haurà molta gent que voldrà pujar amb el seu patinet.





El consum i la comercialització d'insectes són una tendència emergent en l'alimentació mundial. Des de temps antics, moltes cultures han inclòs insectes en la seva dieta, però en les societats occidentals són poc coneguts i a vegades són vistos amb desconfiança.

No obstant això, a mesura que la població mundial creix i l'escassetat d'aliments s'aguditza, el consum d'insectes com a font de proteïna està guanyant terreny.

Els insectes són una font rica de proteïnes, minerals i vitamines, i són molt més sostenibles que la producció de carn. Requereixen menys recursos, com aigua i aliments, per produir la mateixa quantitat de proteïna que la carn de bestiar, i també generen menys emissions de gasos d'efecte hivernacle.

A més, són molt fàcils de cultivar en grans quantitats en petits espais, cosa que els fa ideals per a zones urbanes on la terra és escassa.