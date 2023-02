Avui hem tractat els següents temes:

Catalunya està al capdavant de l'abandonament escolar a Espanya. De fet, la Fundació Bofill ja va alertar que un de cada set infants catalans no entén el que llegeix en finalitzar la primària. Analitzarem aquesta situació amb lacap de projectes de la fundació Bofill, Elena Sintes.



- Les xifres són preocupants, fins i tot, ha pujat l'abandonament escolar.



Sí, efectivament hi ha hagut una tendència general aquest any, han pujat els nivells a tot l'estat i Catalunya conjuntament amb altres comunitats del Mediterrani, és una de les que ha patit un major increment després de molts anys de baixades. Segurament tindrà a veure la recuperació econòmica i l'atracció de llocs de treball en el sector del turisme que haurà fet que part de la població jove hagi marxat a treballar i hagi deixat els estudis.





El ple de Barcelona ha donat llum verda aquest divendres al pla especial d’usos d’activitats vinculades al repartiment a domicili.

El text prohibeix l'activitat de les cuines fantasma a tota la trama urbana i només la permet a la Zona Franca. Inicialment s'havia plantejat també la possibilitat d'ubicar-les als polígons del Besòs i de la Marina del Prat Vermell però finalment s'ha descartat per la seva proximitat a zones habitades.

Pel que fa al supermercats fantasmes, es prohibeixen i els 21 que ara operen hauran de decidir si són magatzem o es converteixen en establiment obert al públic.

La nova regulació, també determina que bars i restaurants han de demanar permís per fer repartiment a domicili. Disposaran de dos mesos per demanar-lo, un tràmit que la tinent d'alcaldia Janet Sanz ha promès que serà senzill.