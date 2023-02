Avui hem tractat els següents temes:

Les drogues de disseny són un tipus de substàncies químiques sintètiques que es creen per imitar els efectes de les drogues naturals, com ara la marihuana o la cocaïna. El fentanil és una d'aquestes drogues de disseny, i és especialment perillosa perquè és molt més potent que la morfina, l'opi o el fentanyl.

El fentanil és un analgèsic molt potent que s'utilitza en hospitals per al control del dolor postoperatori o per a la gestió del dolor crònic. No obstant això, en els darrers anys s'ha convertit en una droga de risc per la seva presència. Això es deu a la seva alta potència i a la seva capacitat per provocar addicció ràpidament.





Avui posarem el focus en una situació paradoxa. Tota la informació sobre el que passa arreu del planeta ho tenim a la nostra amb un clic a través del mòbil, però tenim molt poc interès per saber si és real o no. Parlem amb la periodista i investigadora de la UdG, Mònica Puntí.



- Creus que és una situació paradoxal?



Ens hem acostumat a tenir-ho tot a través d'un clic i aquesta rapidesa fa que no contrastem bé la informació o que no mirem altres fonts d'informació per contrastar-ho. Les noves generacions estan acostumades a això perquè nascut amb internet i considero que els hauríem de desacostumar, contrastar les notícies, fer les coses més reposades, reflexionar i no fer les coses amb tanta pressa.