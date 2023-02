Avui, entre d'altres hem tractat els següents temes.

Què podem fer per protegir les dades del nostre telèfon mòbil? Aquesta pregunta es basa en el fet que ens puguin robar l'aparell. Habitualment en el nostre mòbil tenim dates molt sensibles com poden ser les contrasenyes o dades bancàries. Parlem amb Selva Orejón, CEO de Branding, l'empresa de ciberinvestigació, identitat digital i ciberseguretat,



- Com podem protegir les nostres dades?



El primer que hauríem de fer és tenir molta del que portem a les nostres mans generalment no és només un telèfon mòbil sinó que el podríem definir com un ordinador i, per tant, es poden fer i emmagatzemar moltes més coses. Alguna de les coses que hauríem de tenir en compte és protegir tota la informació que tenim a dins del telèfon de manera que en el moment que es produeix un robatori poguéssim excedir-hi en remot i sol·licitar l'eliminació.





Els grafitis són un tema molt polèmic. D'una banda, alguns veuen en ells una forma d'art de carrer que permet als artistes expressar-se i donar a conèixer el seu treball al públic.

No obstant això, uns altres argumenten que els grafitis són una forma de vandalisme que danya propietats públiques i privades i disminueix la qualitat de vida de les persones que viuen prop d'ells.

Un dels majors problemes associats amb els grafitis és el cost que representen per a les ciutats. Netejar i reparar els danys causats pels grafitis pot ser un procés costós i trigat, i moltes vegades requereix l'ús de productes químics tòxics.

A més, la persistència dels grafitis pot afectar negativament la percepció de la seguretat i la neteja d'una comunitat, la qual cosa pot dissuadir a les persones de visitar o invertir en la zona.