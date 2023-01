Avui hem tractat els següents temes:

Van passant les setmanes i les precipitacions, siguin sòlides en forma de neu o líquides en forma de pluja, no arriben. Si més no, no cauen les quantitats que caldria per aturar el descens de les reserves d'aigua i menys encara com per revertir la situació. Si no plou ja, possiblement ens enfrontarem a un capítol de sequera molt greu.La part positiva és que les nevades de les últimes dues setmanes han estat i seran beneficioses, quan arribi la fosa de la neu, per incrementar una mica més les reserves d'aigua. Paralrem amb el Meteoròleg, Armando Álvarez.



- Podríem dir que som davant d'una situació alarmant?



El consum de regadiu és el més abundant, és del 70 o 72% de l'aigua que ens consumeix a Catalunya, però en aquests moments no existeix, és a dir, no es rega i ara el consum només és domèstic i industrial.





Estem en un any electoral pel que fa a les municipals i una de les que crida més l'atenció, sobretot per les obres que hi ha en aquell municipi, són les del baix. Parlarem amb el creador de la guia de propostes de tots els municipis, Joan Carles Valero.



- Quina feinada per fer aquesta guia, està formada per 680 pàgines.



Hem estat durant tres mesos treballant cinc persones per posar sobre la taula les dades, els fets i no fets que durant aquest mandat que acaba en els ajuntaments en l'anomenat cinturó vermell de Barcelona, el Baix Llobregat, perquè la gent pugui llegir i valorar fins al 28 de maig per calibrar el seu vot en unes eleccions que no tenen aquest vessant tan ideològic com poden ser unes autonòmiques o generals.





A l'Estat espanyol, 1 de cada 4 llars és unipersonal, i a 7 de cada 10 no hi viuen ni joves ni nens (2021). Aquestes dades, en creixement, són semblants a les europees. La societat canvia i això afecta els ciutadans quan es plantegen com serà la seva vida, abans i després de la seva mort. Més conscienciació i solidaritat de la societat espanyola, a més d'aquestes dades, és el que fa que figures com el llegat solidari creixin al nostre país. Aquest mateix any, els espanyols van donar 33,8 milions d'eurosa ONG i fundacions a través del testament solidari, xifra que suposa un 31% més que la quantitat ingressada el 2020. El 48% d'aquests donants eren solters o solteres i el 30%, casats.