Mes del 80% dels MIR estan complint al màxim de jornada laboral i a més a més també superant les quatre guàrdies del mes. Parlarem amb el delegat de Metges de cat i vicepresident de l'associació MIR d'Espanya, Àlex Mayer.



- És un tema que porteu arrossegant des de fa molt de temps.



La veritat és que si mires diferents enquestes i són les mateixes xifres des de fa temps respecte a l'incompliment de jornades, guàrdies màximes o incompliment dels descansos obligatoris. Bàsicament, el que fan és una radiografia del sistema que encara es basa en l'aprofitament de la mà d'obra barata què representen els residents, el sistema està molt tens.





Parlarem de la situació dels agents de Mossos d'Esquadra de les Borges Blanques amb la portaveu de SAPFEPOL, Imma Viudes.



- Per posar en situació els oients, els agents de Mossos d'Esquadra de les Borges Blanques s'han de canviar el pàrquing?



Tenint en compte la situació climatològica que tenim actualment, és inaguantable. En tot el territori hem tingut alguns problemes en algunes comissaries d'amuntonament de persones, evidentment cada cop són més efectius i les infraestructures són les que són llavors ens estem trobant per exemple a les Borges blanques que els efectius s'han hagut de posar taquilles directament el pàrquing de la comissaria. En aquella es donen alguns casos on s'ha de fer transport de marihuana, ens trobem que els companys fa molta pudor d'aquesta herba i es volen dutxar, però ho han de fer a la zona de dutxes i després baixar fins al garatge en tovallola on es troben a personal de manteniment, és a dir, intimitat zero.





La carretera B-40 és, ara mateix, "l'únic escull" que està "bloquejant" la negociació entre el Govern i el PSC pels pressupostos del 2023. Així ho ha detallat la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, durant la roda de premsa d'aquest dimecres, posterior al Consell Executiu.

El Govern ja ha enviat una proposta als socialistes per "desencallar" aquest punt del Quart Cinturó. Plaja també ha explicat que s'ha arribat a un "punt d'acord" amb el PSC sobre l'aeroport del Prat.

Així doncs, al Govern li "costa d'entendre" que la negociació estigui "bloquejada" per "l'únic punt" de la B-40, i espera tancar un acord aquesta setmana. També ha admès que les converses estan "més avançades" amb el PSC que amb Junts.





